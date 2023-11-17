Автоэксперт Васильев: спрос на авторынке России снизится из-за сворачивания параллельного импорта

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Дилеры "Автодом" и "Автоспеццентр" прекратили поставки автомобилей по параллельному импорту. Об этом ТАСС сообщил 15 ноября, ссылаясь на пресс-службу компании.

Фото: Яндекс Дзен

Дилеры также указали, что спрос на покупку новых автомобилей премиальных марок Европы, ввезенных по параллельному импорту, начал показывать снижение.

Автоэксперт и автожурналист Егор Васильев в интервью Pravda.ru рассказал, что государство пыталось защитить внутренний автомобильный рынок, который испытывал проблемы, а параллельный импорт нёс исключительно защитный характер от полуофициальных поставок, а также для поддержания спроса на внутреннем рынке, который на данный момент демонстрирует прирост относительно 2022 года, но с другой стороны готовится к спаду.

"На мой взгляд, вообще отсутствие или наличие параллельного импорта как такового не оказывает существенного влияния на современный автомобильный рынок особенно с учетом того, с какой скоростью сюда начинают заходить китайские автопроизводители, причем, официально заходят. И в какой-то момент времени, как мне кажется, параллельный импорт должен "умереть" сам по себе. Потому что есть еще один нюанс, связанный с тем, что автомобили, поступающие сюда за счет параллельного импорта, могут испытывать проблемы с сервисным обслуживанием, с запчастями, с гарантией. И, значит, возникают сложности с обновлением того же программного обеспечения. С этим сталкиваются очень многие" — рассказал Васильев.

По мнению эксперта, продажи на авторынке в России к концу года должны будут составить 1 млн автомобилей. Спрос, по его прогнозам, покажет спад.

Ранее мы сообщали о том, что на авторынок России выходит новый китайский производитель Haima.