Более 25% россиян планируют приобрести автомобиль китайского производства в ближайшем будущем. В рамках этого исследования специалисты расспрашивали жителей России о планах по покупке автомобиля, а также выясняли их отношение к китайским автомобильным брендам и мнение о качестве китайского автопрома.

Фото: openverse "Haval H6 Coupe Blue 01 China 2016-04-17" by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0.