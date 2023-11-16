Россияне назвали главные плюсы китайских автомобилей в сравнении с западными

Более 25% россиян планируют приобрести автомобиль китайского производства в ближайшем будущем. В рамках этого исследования специалисты расспрашивали жителей России о планах по покупке автомобиля, а также выясняли их отношение к китайским автомобильным брендам и мнение о качестве китайского автопрома.

Фото: openverse "Haval H6 Coupe Blue 01 China 2016-04-17" by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Более половины опрошенных (56%) положительно отозвались о моделях китайских брендов, в то время как всего лишь 9% высказали негативное мнение о продукции КНР. Интересно, что гендерные различия сказываются на восприятии: 12% мужчин выразили негативное отношение к китайским автомобилям, в то время как среди женщин таких было всего 7%. Молодежь в возрасте 18-24 лет проявила самое позитивное отношение к автомобилям из Китая, сообщает "За рулем".

Ответив на вопрос о ключевых преимуществах китайских марок, россияне выделили широкий ассортимент от эконом-класса до люксовых моделей (42%), доступные цены по сравнению с западными брендами (37%), а также наличие официальных поставок и новинок у дилеров (31%).

Среди недостатков китайских автомобилей респонденты упомянули частые поломки и необходимость в ремонте (33%), низкий престиж по сравнению с западными брендами (31%) и даже некоторое недоверие к Китаю (29%). Молодые люди от 18 до 24 лет также отметили ограниченный выбор в сегментах "премиум" и "люкс" (20%) и отсутствие тюнинга (13%).

По результатам исследования стало известно, что всего 4% опрошенных россиян владеют автомобилями китайского производства. Однако более 25% из них рассматривают возможность покупки автомобиля именно из Китая. Этот интерес особенно выражен в Москве, где 32% респондентов рассматривают китайские автомобили, а также в Петербурге и других миллионниках, где эта цифра составляет 29%. Участвовали в опросе 10 тысяч россиян в возрасте от 18 до 55 лет.