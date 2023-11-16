Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гинеколог: теоретически женщина может забеременеть после 35 лет, но появляются проблемы с генетикой
Американские ученые открыли предотвращающую старение молекулу
Психолог Мухина: выгорание может превратиться в депрессию, если его игнорировать
Арестович* рассказал анекдот про русского писателя: "Гони на Чехова"
Военный историк Кнутов: погибший генерал Свиридов попал под сокращение в 2009-м
В Подмосковье женщина избила ветерана Великой Отечественной войны
"Замечательная гибкость": Еврокомиссия спрогнозировала рост экономики Украины
"Бродячие артисты": Пугачёву и Галкина* заметили прогуливающихся по Лимасолу
Врач-эндокринолог рассказала об ожирении из-за гормонального сбоя

Россияне назвали главные плюсы китайских автомобилей в сравнении с западными

Авто

Более 25% россиян планируют приобрести автомобиль китайского производства в ближайшем будущем. В рамках этого исследования специалисты расспрашивали жителей России о планах по покупке автомобиля, а также выясняли их отношение к китайским автомобильным брендам и мнение о качестве китайского автопрома.

Россияне назвали главные плюсы китайских автомобилей в сравнении с западными
Фото: openverse "Haval H6 Coupe Blue 01 China 2016-04-17" by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Более половины опрошенных (56%) положительно отозвались о моделях китайских брендов, в то время как всего лишь 9% высказали негативное мнение о продукции КНР. Интересно, что гендерные различия сказываются на восприятии: 12% мужчин выразили негативное отношение к китайским автомобилям, в то время как среди женщин таких было всего 7%. Молодежь в возрасте 18-24 лет проявила самое позитивное отношение к автомобилям из Китая, сообщает "За рулем".

Ответив на вопрос о ключевых преимуществах китайских марок, россияне выделили широкий ассортимент от эконом-класса до люксовых моделей (42%), доступные цены по сравнению с западными брендами (37%), а также наличие официальных поставок и новинок у дилеров (31%).

Среди недостатков китайских автомобилей респонденты упомянули частые поломки и необходимость в ремонте (33%), низкий престиж по сравнению с западными брендами (31%) и даже некоторое недоверие к Китаю (29%). Молодые люди от 18 до 24 лет также отметили ограниченный выбор в сегментах "премиум" и "люкс" (20%) и отсутствие тюнинга (13%).

По результатам исследования стало известно, что всего 4% опрошенных россиян владеют автомобилями китайского производства. Однако более 25% из них рассматривают возможность покупки автомобиля именно из Китая. Этот интерес особенно выражен в Москве, где 32% респондентов рассматривают китайские автомобили, а также в Петербурге и других миллионниках, где эта цифра составляет 29%. Участвовали в опросе 10 тысяч россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

САМЫЕ ОЖИДАЕМЕ КИТАЙСКИЕ АВТО в 2024, ТОП-11
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Встреча Си-Байден: с диктаторами у США всегда разговор короткий - свергать Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Последние материалы
В Подмосковье женщина избила ветерана Великой Отечественной войны
"Замечательная гибкость": Еврокомиссия спрогнозировала рост экономики Украины
"Бродячие артисты": Пугачёву и Галкина* заметили прогуливающихся по Лимасолу
Врач-эндокринолог рассказала об ожирении из-за гормонального сбоя
Названа страна, которую считают самым "слабым звеном" ЕС и НАТО
Массовая драка с участием мигрантов произошла в Свиблово
Блогер и телеведущий Максим Голопогосов впервые стал отцом
В России назвали университеты, которые лучше всего отвечают на научную повестку в регионах
Украинский морпех рассказал, что использовал Telegram для того, чтобы сдаться в плен
Татьяна Навка заявила о замене Петра Чернышева в шоу "Спящая красавица"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников