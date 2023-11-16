В России резко подорожали китайские машины с пробегом

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Цены на подержанные автомобили из Китая поднялись в России на 10 процентов, как отмечают аналитики "Дрома". Этот рост зафиксирован в октябре по сравнению с сентябрем текущего года, и средняя стоимость китайских автомобилей на вторичном рынке в России достигла 2,3 миллиона рублей. В начале осени цены на "китайцев" составляли в среднем 2,05 миллиона рублей.

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Увеличение цен связывают с ростом предложения. В сентябре только на платформе "Дрома" было продано 17 140 подержанных китайских автомобилей, а в октябре этот показатель уже составил 19 900, что на 16 процентов больше. Ассортимент пополняется более новыми автомобилями из Китая, что также влияет на увеличение среднего чека, так как они стоят дороже более старых моделей.

В третьем квартале 2023 года самым востребованным китайским автомобилем на вторичном рынке оказался флагман Geely — Monjaro, который появился в продаже всего полгода назад. За него в среднем запрашивали 3,8 миллиона рублей. На втором и третьем местах находятся старые и более доступные модели — Chery Tiggo (T11) и Lifan Solano. Также в топ-10 наиболее популярных подержанных китайских автомобилей входят Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 001.

Стоит отметить, что две модели китайских автомобилей входят в пятерку кроссоверов, лучше всего сохраняющих остаточную стоимость — это Chery Tiggo 4 и Changan CS35 Plus. Одновременно выгоду при перепродаже получают владельцы Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV4.