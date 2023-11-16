Водитель оплатил 484 штрафа чтобы не потерять права

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Житель Грачёвского района Ставропольского края выплатил 380 тысяч рублей в качестве оплаты накопившихся штрафов ГИБДД. Об этом сегодня сообщил местный информационный портал news.1777.ru.

Фото: http://www.minkavkaz.gov.ru

Водителя привлекали к ответственности 484 раза, но штрафы мужчина игнорировал. Тогда приставы установили его местонахождение и вручили постановление, в соответствии с которым автолюбитель лишался права управления транспортным средством до момента полного погашения задолженности. В итоге жителю Ставропольского края пришлось разом выплатить всю накопившуюся сумму.