Липецкий «Моторинвест» запускает в продажу кроссовер Evolute i-Sky

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Липецкий завод "Моторинвест" начал серийное производство кроссовера Evolute i-SKY. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что предзаказ на автомобиль уже открыт. В дилерские центры i-SKY начнет поступать в ближайший период, такую информацию в пресс-службе завода сообщили агентству.

Фото: www.evolute.ru

Отмечается, что цена модели начинается от 3 995 000 рублей с учетом действия государственной поддержки. Также на приобретение будет распространяться государственная субсидия.

"Предзаказы на новинку уже начались. Первые i-SKY уже в ближайшие недели доедут в дилерские центры для передачи первым клиентам", — приводит РИА Новости.

Дальность хода Evolute i-SKY на одном заряде более 500 километров, пиковая мощность электродвигателя составляет 204 лошадиных сил.

Завод "Моторинвеста" является первым специализированным предприятием в России, выпускающим электромобили.