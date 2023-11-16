Автоэксперт Хайцеэр назвал признаки автомобиля, побывавшего в ДТП

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Вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр поделился советами по выявлению признаков серьезной аварии у подержанных автомобилей. Он подчеркнул, что скрип в салоне, разные фары и неровности в зазорах кузовных элементов могут говорить о прошлых повреждениях.

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Ян Хайцеэр выделил неочевидные признаки, такие как скрип обшивки салона во время движения, что может свидетельствовать о полной разборке автомобиля после аварии. Он также предупредил о возможности сборки машины из нескольких поврежденных, что часто происходит с автомобилями из Литвы.

Автоэксперт добавил, что состояние фар также может выдать историю аварии. Различия в мутности пластиковых колпаков могут свидетельствовать о том, что одна из фар заменена после ДТП. Также он отметил неравномерные зазоры в соединениях кузовных элементов и обратил внимание на свежую краску и полированные детали, как признаки возможного перекрашивания после аварии. Об этом сообщает Газета.Ru.

Особое внимание стоит уделить болтам крепления кузовных деталей, таким как крылья и двери. Краска на этих местах не должна быть повреждена. Также специалист предложил обратить внимание на ремни безопасности, проверяя наличие нашивок и сопоставляя год выпуска с датой автомобиля. Отсутствие соответствия может указывать на то, что родные ремни были заменены после аварии.

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