В октябре 2023 года объем продаж подержанных легковых автомобилей на российском рынке достиг 489,1 тыс. единиц, что на 11,9% превышает показатель октября прошлого года. Эти данные предоставлены аналитическим агентством "Автостат".
Лидером продаж на вторичном рынке стал хетчбэк Lada 2114 Samara, разошедшийся тиражом в 10,5 тыс. экземпляров. На втором месте оказался Ford Focus (10,2 тыс. ед.), за ним следуют Kia Rio (9,3 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (9,1 тыс. ед.). Пятое место занял седан Lada 2107 с результатом в 9,1 тыс. единиц.
За первые 10 месяцев 2023 года россияне приобрели 4,8 млн подержанных легковых автомобилей, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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