Автоподборщик из Краснодара, Артем Зайцев, поделился с "Российской газетой" своим опытом и рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются россияне, когда решаются на покупку подержанных автомобилей.
По его мнению, российские граждане часто экономят на услугах по проверке истории машин, неуделяют должного внимания документам и недооценивают необходимость последующих вложений в приобретенный автомобиль.
"Основная проблема в том, что люди покупают машину впритык по деньгам. Они не оставляют средств на постановку на учет, на обслуживание, на ремонт. А это порядка 10% от стоимости автомобиля."
"Многие также не проверяют документы. Например, VIN-номер машины. Не производят идентификацию автомобиля и продавца. В итоге все может закончиться плачевно — из-за проблем с документами машину просто не поставят на учет."
"Также россияне экономят на отчетах сервисов и услугах профессионалов. В лучшем случае на осмотр они берут соседа по гаражу. Ну и обычно такие люди обладают посредственными знаниями. О диагностике речи вообще речи не идет, некоторые экономят и на подъемниках, не смотрят на ходовую, не проверяют течи жидкостей. Прокатились на автомобиле, вроде ничего не гремит и не стучит — можно брать."
"Например, один мой знакомый втихаря взял и купил Toyota Corolla. Я потом ее увидел — четверть машины вварили. Сказал ему, что нужно возвращать. Но понятно, что продавец уже выкинул симку — это стандартная схема для перекупов. Автомобиль "сбагрил" — от номера телефона избавился. К сожалению, у нас нет культуры покупки машин с пробегом. К этому относятся очень халатно. Пока шишку не набьют — свое мнение не изменят", — подчеркнул специалист.
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