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Автоэксперт Зайцев рассказал, что россияне халатно относятся к покупке автомобилей с пробегом

1:55
Авто

Автоподборщик из Краснодара, Артем Зайцев, поделился с "Российской газетой" своим опытом и рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются россияне, когда решаются на покупку подержанных автомобилей.

Автоэксперт Зайцев рассказал, что россияне халатно относятся к покупке автомобилей с пробегом
Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

По его мнению, российские граждане часто экономят на услугах по проверке истории машин, неуделяют должного внимания документам и недооценивают необходимость последующих вложений в приобретенный автомобиль.

"Основная проблема в том, что люди покупают машину впритык по деньгам. Они не оставляют средств на постановку на учет, на обслуживание, на ремонт. А это порядка 10% от стоимости автомобиля."

"Многие также не проверяют документы. Например, VIN-номер машины. Не производят идентификацию автомобиля и продавца. В итоге все может закончиться плачевно — из-за проблем с документами машину просто не поставят на учет."

"Также россияне экономят на отчетах сервисов и услугах профессионалов. В лучшем случае на осмотр они берут соседа по гаражу. Ну и обычно такие люди обладают посредственными знаниями. О диагностике речи вообще речи не идет, некоторые экономят и на подъемниках, не смотрят на ходовую, не проверяют течи жидкостей. Прокатились на автомобиле, вроде ничего не гремит и не стучит — можно брать."

"Например, один мой знакомый втихаря взял и купил Toyota Corolla. Я потом ее увидел — четверть машины вварили. Сказал ему, что нужно возвращать. Но понятно, что продавец уже выкинул симку — это стандартная схема для перекупов. Автомобиль "сбагрил" — от номера телефона избавился. К сожалению, у нас нет культуры покупки машин с пробегом. К этому относятся очень халатно. Пока шишку не набьют — свое мнение не изменят", — подчеркнул специалист.

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Не хочу китайца, поехал в Германию за авто. Цены и как относятся к русским
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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