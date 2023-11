Your browser does not support the audio element.

Автоподборщик из Краснодара, Артем Зайцев, поделился с "Российской газетой" своим опытом и рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются россияне, когда решаются на покупку подержанных автомобилей.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.