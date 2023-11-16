Эксперты назвали пять лучших автомобилей для бизнеса: от "Буханки" до "ГАЗели Next"

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Рынок новых лёгких коммерческих автомобилей (LCV) постепенно преодолевает кризис предложения с появлением новых брендов и расширением ассортимента моделей. Несмотря на это, старые игроки сохраняют свои позиции.

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По данным аналитического агентства "Автостат" за октябрь 2023 года в России было продано 9 140 новых LCV, что на 17% больше, чем в сентябре, и на 77% больше, чем в октябре 2022 года. Лидером рынка остаётся ГАЗ, удерживая 60% долю. На втором месте — УАЗ, на третьем — Sollers. Следом идут Lada и китайский Dongfeng.

Dongfeng T-Captain

Китайский грузовик Dongfeng T-Captain появился в России в 2022 году. Машина предлагается с различными типами надстроек, включая бортовую платформу, изотермический фургон и рефрижератор. Грузоподъемность составляет до тонны. Все модели оснащены 2,2-литровым дизельным мотором мощностью 128 л. с. и 5-ступенчатой "механикой". Длина шасси — 4,6 метра, бортового грузовика — 4,9 метра, ширина — 1,9 метра. Цены начинаются от 2,2 млн рублей за бортовой грузовик и достигают 4,9 млн рублей за рефрижератор.

Lada Granta фургон

Коммерческая линейка Lada предоставляет бюджетные варианты, такие как фургоны и бортовые платформы на базе Granta и Niva Legend. Грузоподъемность фургона Granta достигает 875 кг при максимальной массе 2,1 тонны. Все модели оснащены 1,6-литровым мотором на 90 л. с. Среди достоинств — предсказуемый характер, экономичность и доступность. Цены начинаются от 1 267 000 рублей за фургон и 1,6 млн рублей за рефрижератор.

УАЗ Комби 3909

УАЗ "Буханка" с полным приводом предназначен для грузовых и пассажирских перевозок. Оснащен 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 112 л. с. Габаритная длина — 4,39 метра, ширина — 1,94 метра. Максимальная грузоподъемность — 940 кг, полная масса — 2,83 тонны. Цены начинаются от 1 250 000 рублей за пятиместную версию и от 1 253 000 рублей за семиместную.

Sollers Atlant

Сборка фургонов Sollers Atlant началась в 2022 году. Модель представляет собой перелицованный китайский JAC Sunray. Габаритная длина — от 5 до 6 метров, ширина — от 1,84 до 2,04 метра. Доступна с дизельными моторами объёмом 1,9 л (136 л. с.) и 2,7 л (150 л. с.). Цены варьируются от 2 989 000 до 4 530 000 рублей.

ГАЗель Next

ГАЗель Next — лидер российского рынка LCV, предлагая разнообразные варианты исполнения. В моторной линейке — бензиновые, дизельные и битопливные агрегаты, а грузоподъемность может достигать 2,6 тонны. Владельцы отмечают управляемость, динамику и комфорт салона. Цены варьируются от 2 700 000 до 4 645 000 рублей, сообщает 110km.ru.