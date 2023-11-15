Эксперты назвали самые выгодные для перепродажи кроссоверы

1:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Кроссовер Hyundai Creta стал лидером по сохранности остаточной стоимости автомобилей на российском рынке, согласно исследованию Residual value — 2022, проведенному аналитическим агентством "Автостат".

Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Через четыре года после покупки Hyundai Creta сохранил 159,1% своей первоначальной цены. Это означает, что в настоящий момент этот автомобиль можно продать по более высокой цене, чем он стоил четыре года назад.

Chery Tiggo 4, популярный китайский кроссовер, занял второе место в рейтинге с индексом остаточной стоимости 158,8%. На третьем месте расположился Renault Duster с показателем 157,4%.

После них следуют китайский Changan CS35 и японская Toyota RAV4, с индексами остаточной стоимости 157% и 150% соответственно. Несмотря на приостановку деятельности компании Hyundai в России, её автомобиль Creta продолжает демонстрировать высокую сохранность стоимости.

ТОП автомобилей для МАКСИМАЛЬНОГО заработка на перепродаже в 2023!