Эксперты назвали самые выгодные для перепродажи кроссоверы

Кроссовер Hyundai Creta стал лидером по сохранности остаточной стоимости автомобилей на российском рынке, согласно исследованию Residual value — 2022, проведенному аналитическим агентством "Автостат".
Через четыре года после покупки Hyundai Creta сохранил 159,1% своей первоначальной цены. Это означает, что в настоящий момент этот автомобиль можно продать по более высокой цене, чем он стоил четыре года назад.
Chery Tiggo 4, популярный китайский кроссовер, занял второе место в рейтинге с индексом остаточной стоимости 158,8%. На третьем месте расположился Renault Duster с показателем 157,4%.
После них следуют китайский Changan CS35 и японская Toyota RAV4, с индексами остаточной стоимости 157% и 150% соответственно. Несмотря на приостановку деятельности компании Hyundai в России, её автомобиль Creta продолжает демонстрировать высокую сохранность стоимости.
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