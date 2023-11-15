На российском авторынке сегодня автомобили становятся одним из наиболее дорогостоящих товаров, и их стоимость увеличивается с каждым годом, вызывая беспокойство у многих потенциальных покупателей.
При анализе причин этого явления возникает вопрос: от чего зависит ценовая политика на автомобили в России и будет ли она продолжать свой рост.
Эксперт по автомобилям Владимир Сажин провел анализ возможных последствий для автомобильной индустрии и потребителей.
"Цены на автомобили снижаются только на те, которые уже находятся на складах — это транспортные средства прошлых лет, и сейчас множество складов переполнено автомобилями от производителей, покинувших рынок", — отметил он.
Сажин подчеркнул, что эти автомобили стали излишними, так как не подпадают под гарантийное и техническое обслуживание. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
"В настоящее время они должны продаваться с большими скидками. Это касается таких марок, как Шкода, Ауди, Хендэ. Можно приобрести даже роскошные модели, однако снижение цен произойдет только после того, как основная часть запчастей и комплектующих будет производиться на местном уровне", — пояснил специалист.
В настоящее время, как подчеркивает эксперт, автомобили поступают в агрегатном состоянии: кузов, двигатель и другие компоненты поставляются отдельно. Несмотря на это, автоэксперт считает, что откладывать покупку автомобиля, подобно покупке квартиры, не стоит, поскольку, вероятно, в будущем их стоимость будет только расти.
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