Ввезенные по параллельному импорту авто блокируются при обслуживании

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Владельцы европейских автомобилей в России столкнулись с проблемой блокировки своих машин при использовании несертифицированных диагностических устройств, сообщают "Известия". Проблемы касаются автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту. При подключении к несертифицированным диагностическим устройствам автомобили перестают функционировать.

Фото: openverse by Prior Design NA (priordesignusa.com) is licensed under CC BY 2.0

По словам источника из одного из крупных дилерских центров, новые машины, обслуживаемые в несертифицированных сервисах, могут быть заблокированы и стоять "колом" в гаражах. Эта проблема касается марок, таких как Mercedes-Benz, BMW и Renault.

При подключении диагностического оборудования к автомобилю происходит обмен кодами. Если информация совпадает, начинается анализ машины. В противном случае машина блокируется. Уточняется, что европейские автопроизводители давно рассматривали возможность установки региональных ограничений на свои автомобили.

Аннулирование учета автомобилей ввезенных по параллельному импорту | Разбираюсь в ситуации