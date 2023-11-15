В ГИБДД рассказали, за сколько метров нужно остановиться при пропуске пешехода: примерно 3

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Часто инспекторы ДПС следят за пешеходными переходами, чтобы выявить нарушения правил дорожного движения водителями. Журналисты обратились к представителю ГИБДД, чтобы узнать, какое расстояние необходимо соблюдать водителям при уступлении дороги на пешеходном переходе.

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Правила четко указывают на место, где запрещено останавливаться перед пешеходным переходом - это участок дороги перед самим переходом. Согласно ПДД (пункт 12.4), транспортное средство не должно приближаться ближе чем на 5 метров к "зебре". Некоторые водители, следуя этому правилу, уступают дорогу пешеходам, но это является ошибкой, сообщает njcar.ru.

Термин "остановка" в первом разделе Правил дорожного движения определен как прекращение движения на короткое время (до 5 минут) для посадки или высадки пассажиров, загрузки или разгрузки транспортного средства. Очевидно, что уступление дороги пешеходу не попадает под это правило, и ключевую роль играют границы самого перехода, начинающегося с дорожного знака 5.19.1.

Теоретически водитель может остановиться перед пешеходным переходом, главное - чтобы его автомобиль не пересекал границу перехода. Тем не менее, на практике рекомендуется избегать приближения к маркировке. В случае наличия дополнительной полосы движения водитель во второй полосе может потерять бдительность, и были случаи, когда водители не успевали замедлиться из-за невидимости пешеходов.

Чтобы предотвратить возможные ДТП, рекомендуется останавливаться перед пешеходным переходом примерно за 3 метра. Если на дороге одна полоса, приближение к "зебре" слишком близко также не рекомендуется. Водителю не следует заставлять пешехода изменять траекторию или ускоряться, чтобы перейти дорогу.

Представители ГИБДД подчеркнули, что нарушение требования уступить дорогу пешеходам влечёт ответственность согласно статье 12.18 КоАП РФ. Обычно за такие нарушения налагается административный штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.