В России наблюдается незначительный дефицит автовозов. Он обусловлен не только уходом европейских производителей, но и особенностями параллельного импорта авто, сообщает пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр".
Проблемы с логистикой остаются актуальными уже несколько месяцев, поэтому многие транспортные компании увеличили стоимость услуг почти в 2 раза по сравнению с началом 2023 года.
В России можно нарастить производство автовозов, однако большой необходимости в этом пока нет. Для реализации таких масштабных проектов требуется несколько лет. Официальные дилеры не испытывают проблем с доставкой автомобилей, так как предоставляют клиентам весь спектр услуг, не прибегая к помощи сторонних перевозчиков.
Оснований для резкого увеличения стоимости авто нет, но цены растут планомерно. В начале 2023 года средняя цена нового автомобиля не превышала 2,4 млн. рублей, а сейчас она достигла отметки 3 млн рублей.
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