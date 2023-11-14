В России могут подорожать автомобили из-за дефицита автовозов

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

В России наблюдается незначительный дефицит автовозов. Он обусловлен не только уходом европейских производителей, но и особенностями параллельного импорта авто, сообщает пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр".

Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

Проблемы с логистикой остаются актуальными уже несколько месяцев, поэтому многие транспортные компании увеличили стоимость услуг почти в 2 раза по сравнению с началом 2023 года.

В России можно нарастить производство автовозов, однако большой необходимости в этом пока нет. Для реализации таких масштабных проектов требуется несколько лет. Официальные дилеры не испытывают проблем с доставкой автомобилей, так как предоставляют клиентам весь спектр услуг, не прибегая к помощи сторонних перевозчиков.

Оснований для резкого увеличения стоимости авто нет, но цены растут планомерно. В начале 2023 года средняя цена нового автомобиля не превышала 2,4 млн. рублей, а сейчас она достигла отметки 3 млн рублей.