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Автоэксперт Сажин рассказал, как купить авто в кредит и не разориться

1:50
Авто

Возможность приобрести автомобиль с помощью кредита на первый взгляд выглядит очень привлекательно. Когда дело касается крупных покупок, мало кто желает переплачивать, и тем более не планирует попадать в ловушку.

Автоэксперт Сажин рассказал, как купить авто в кредит и не разориться
Фото: search creative commons by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Однако следует помнить, что автокредиты часто сопровождаются дополнительными услугами, такими как страхование, продленная гарантия или сервисные планы. В результате совершенная покупка автомобиля может превратиться в значительное финансовое бремя.

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал корреспонденту Общественной Службы Новостей о том, как взять автомобиль в кредит, избегая финансовых затруднений. Он подчеркнул двоякость этого решения.

"С одной стороны, взяв кредит на автомобиль, вы фиксируете процентную ставку, которая увеличивается с течением времени, в то время как ключевая ставка Центробанка изменяется, и, следовательно, меняется и процентная ставка по кредиту", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что, хотя процентная ставка при покупке автомобиля в кредит фиксируется, салоны могут занижать стоимость автомобиля, но накручивать дополнительные услуги, что может составлять до 25% от стоимости автомобиля. Сажин рекомендует обращаться в банк за кредитом без посредников, чтобы избежать переплаты за дополнительные услуги, а затем приходить в автосалон с готовым кредитным предложением для покупки машины.

"Таким образом, автолюбитель сможет избежать переплаты за эти дополнительные услуги", — подчеркнул он.

После этого, по мнению Сажина, при наличии средств кредит можно быстро погасить, но при этом необходимо внимательно изучить условия кредита, учитывая, что банкам не всегда выгодно, чтобы кредиты гасились досрочно.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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