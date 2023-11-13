Мошенники, предлагающие привезти авто с пробегом на заказ, часто требуют предоплату

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов рассказал о схеме, которую облюбовали в 2023 году мошенники, предлагающие привезти машину на заказ.

Фото: openverse by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперт рассказал, что жулики часто требуют предоплату в том или ином виде — или хотят получить все деньги полностью, или желают, чтобы им оплатили аванс в размере 5-10%.

"У таких мошенников очень хорошо развита социальная инженерия, они действуют по особым скриптам и протоколам. То есть они в курсе, как разводить других людей. Обезопасить себя от этого очень тяжело", — признал Чернов, которого цитирует Газета.Ru.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно быть экспертом в параллельном импорте, знать, как работает эта система, понимать, какие документы необходимы в таком случае.

Чернов предупредил, что аферисты, которые уже уговорили клиента отдать им деньги за автомобиль, стараются получить с него что-то ещё, говоря о рассрочках, скидках и кредитах. Нечистоплотные на руку дельцы могут прикрываться названиями популярных компаний, блогеров и дилеров, добавил автоэксперт.