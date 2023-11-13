Вчера в соцсетях Ставрополя получило распространение видео, на котором остановка общественного транспорта движется с пассажирами по проезжей части. Молодого человека, управлявшего самоходной конструкцией, задержали сотрудники ГИБДД (на него оформлено три административных протокола), а средство передвижения доставили на штрафстоянку.
Автором изобретения оказался Сергей Артюшенко. Молодой человек уже попадал в новостную повестку со своей прошлой работой — переделанной "шестеркой", которая ездила задом наперед и получила название "самоходный инфаркт". Тогда история приобрела всемирную огласку. Глава SpaceX и Tesla, увидев в соцсетях видео с припиской "Как тебе такое, Илон Маск?", ответил: "Здорово!"
Появление на дороге очередного творения изобретателя, как и в прошлый раз, породило споры о том, насколько безопасен подобный акционизм. В краевой Госавтоинспекции рассказали, что Артюшенко грозит штраф около 15 тысяч рублей. Также в ведомстве напомнили, что Сергей является автором еще нескольких технически не соответствующих нормам ГОСТа транспортных средств.
Видео с "Самоходной остановкой" опубликовал Telegram-канал "Нетипичный Ставрополь".
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