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Молодой человек, проехавший по Ставрополю на самоходной остановке, заплатит штраф

1:22
Авто

Вчера в соцсетях Ставрополя получило распространение видео, на котором остановка общественного транспорта движется с пассажирами по проезжей части. Молодого человека, управлявшего самоходной конструкцией, задержали сотрудники ГИБДД (на него оформлено три административных протокола), а средство передвижения доставили на штрафстоянку.

Молодой человек, проехавший по Ставрополю на самоходной остановке, заплатит штраф
Фото: https://www.instagram.com/reel/Czj_vodt_Sn/?utm_source=ig_web_copy_link by Сергей Артюшенко

Автором изобретения оказался Сергей Артюшенко. Молодой человек уже попадал в новостную повестку со своей прошлой работой — переделанной "шестеркой", которая ездила задом наперед и получила название "самоходный инфаркт". Тогда история приобрела всемирную огласку. Глава SpaceX и Tesla, увидев в соцсетях видео с припиской "Как тебе такое, Илон Маск?", ответил: "Здорово!"

Появление на дороге очередного творения изобретателя, как и в прошлый раз, породило споры о том, насколько безопасен подобный акционизм. В краевой Госавтоинспекции рассказали, что Артюшенко грозит штраф около 15 тысяч рублей. Также в ведомстве напомнили, что Сергей является автором еще нескольких технически не соответствующих нормам ГОСТа транспортных средств.

Видео с "Самоходной остановкой" опубликовал Telegram-канал "Нетипичный Ставрополь".

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Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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