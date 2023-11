Осенью этого года в России началась продажа новых автомобилей таких брендов, как Toyota, MG, Ford и Audi, которые были ввезены посредством параллельного импорта. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на "За рулем".

Фото: Wikipedia by JasperVanHelpe is licensed under CC BY-SA 4.0