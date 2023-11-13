"За рулем": на рынок России вышли новые Toyota Vios и MG RX8

Осенью этого года в России началась продажа новых автомобилей таких брендов, как Toyota, MG, Ford и Audi, которые были ввезены посредством параллельного импорта. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на "За рулем".

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В страну поступили автомобили Toyota Vios, четвертое поколение которых выпускается в Таиланде и Малайзии. Стоимость автомобиля начинается от 2,2 миллиона рублей, а под капотом установлен атмосферный мотор объемом 1.5 литра (109 л.с.). В конце сентября в Россию поступило большое количество Audi Q3, кроссоверы которые произведены в Китае на совместном предприятии Volkswagen-FAW. Переднеприводные модели с турбомотором объемом 1,4 литра (150 л.с.) доступны по цене от 4,6 миллиона рублей.

Также в дилерских центрах России появились седаны Ford Mondeo с мотором 2.0 (246 л.с.), цена которых начинается от 4,7 миллиона рублей (модель создана на основе платформы кросс-купе Evos и начиная с 2022 года производится только в Китае), а также рамные семиместные внедорожники MG RX8 в максимальной комплектации с бензиновым двигателем объемом 2.0 литра (221 л.с.).