Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сийярто: Венгрия не выделит 500 млн евро на оружие Киеву без гарантий НАПК
Запасы на апокалипсис: эксперт перечислила базовый набор для выживания в экстремальных условиях
Кардиолог: повышение артериального давления характеризуется головной болью определённой локации
Сийярто анонсировал 12-й пакет антироссийских санкций
СВР: США заручились поддержкой Британии и ФРГ в продвижении операции Израиля
Психолог Костеренко объяснил, почему женщина пырнула себя ножом в Пущине
Глава союза потребителей Шелищ рассказал, какой будет реклама будущего и не исчезнет ли она
Эксперт Костиков рассказал, как отмена НДФЛ для многодетных семей скажется на экономике РФ
Медведев заявил об убытках и репутационных потерях ушедшего из России бизнеса

"За рулем": на рынок России вышли новые Toyota Vios и MG RX8

Авто

Осенью этого года в России началась продажа новых автомобилей таких брендов, как Toyota, MG, Ford и Audi, которые были ввезены посредством параллельного импорта. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на "За рулем".

"За рулем": на рынок России вышли новые Toyota Vios и MG RX8
Фото: Wikipedia by JasperVanHelpe is licensed under CC BY-SA 4.0

В страну поступили автомобили Toyota Vios, четвертое поколение которых выпускается в Таиланде и Малайзии. Стоимость автомобиля начинается от 2,2 миллиона рублей, а под капотом установлен атмосферный мотор объемом 1.5 литра (109 л.с.). В конце сентября в Россию поступило большое количество Audi Q3, кроссоверы которые произведены в Китае на совместном предприятии Volkswagen-FAW. Переднеприводные модели с турбомотором объемом 1,4 литра (150 л.с.) доступны по цене от 4,6 миллиона рублей.

Также в дилерских центрах России появились седаны Ford Mondeo с мотором 2.0 (246 л.с.), цена которых начинается от 4,7 миллиона рублей (модель создана на основе платформы кросс-купе Evos и начиная с 2022 года производится только в Китае), а также рамные семиместные внедорожники MG RX8 в максимальной комплектации с бензиновым двигателем объемом 2.0 литра (221 л.с.).

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Бывший депутат Госдумы заявил, что у Аллы Пугачёвой есть право на мнение и личную жизнь

Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.

Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение
Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Певец Шарлот заявил о своём возвращении в РФ и попросил денег на билет до дома у подписчиков
MT: Китай начал "сумасшедшую скупку" золота по всеми миру Олег Володин "Серый кардинал" Украины Ермак попробует в США отложить агонию режима Зеленского Любовь Степушова На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Разрыв шаблона: голосование в ООН по Палестине показало кто есть кто
Жена Игоря Николаева перестала носить обручальное кольцо
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Последние материалы
Сийярто: Венгрия не выделит 500 млн евро на оружие Киеву без гарантий НАПК
Запасы на апокалипсис: эксперт перечислила базовый набор для выживания в экстремальных условиях
Freedom Holding: как создается "круг доверия"
Кардиолог: повышение артериального давления характеризуется головной болью определённой локации
Сийярто анонсировал 12-й пакет антироссийских санкций
СВР: США заручились поддержкой Британии и ФРГ в продвижении операции Израиля
Психолог Костеренко объяснил, почему женщина пырнула себя ножом в Пущине
Глава союза потребителей Шелищ рассказал, какой будет реклама будущего и не исчезнет ли она
Эксперт Костиков рассказал, как отмена НДФЛ для многодетных семей скажется на экономике РФ
"За рулем": на рынок России вышли новые Toyota Vios и MG RX8
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников