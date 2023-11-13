ЗР перечислил модели, которые появились в России благодаря параллельному импорту

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На российском автомобильном рынке появились четыре престижные модели из-за границы, предлагаемые по ценам, сравнимым с китайскими конкурентами, как сообщает "За рулем".

Фото: openverse by Ethan Llamas is licensed under CC BY-SA 4.0

Бренды с проверенной надежностью и мощными двигателями предлагаются за сумму от 2 миллионов рублей, предоставляя российским автолюбителям новые варианты выбора в условиях доминирования китайских производителей на рынке.

На момент октября в России представлены модели от приблизительно 20 брендов, что является увеличением по сравнению с летом, когда было зарегистрировано всего 14.

Примерно за 2 миллиона 200 тысяч рублей россияне могут приобрести седан Toyota Vios, предназначенный для водителей из Азии и Латинской Америки, также известный как Yaris. Этот автомобиль оснащен 1.5-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 лошадиных сил и вариатором Aisin. "За рулем" отмечает, что это надежная модель, способная проехать не менее 100 тысяч километров без серьезных поломок.

Второй новинкой стала Audi Q3, доступная по цене 4 миллиона 600 тысяч рублей. Эта модель предлагается с передним приводом, 1.4-литровым мотором и автоматической коробкой передач. Также имеется версия с дизельным мотором за 7 миллионов рублей. Этот автомобиль импортирован с сборочной линии Volkswagen и FAW. Эксперты рекомендуют обратить внимание на комплектацию с 2.0-литровым дизельным мотором и роботизированной трансмиссией.

Третьим в списке является переднеприводный седан Ford Mondeo, стоимость которого оценена в 4 миллиона 700 тысяч рублей. Эта модель выпускается на автозаводе Changan Ford и оснащена 2.0-литровым двигателем мощностью 246 лошадиных сил и 8-ступенчатой АКПП.

Еще одной опцией для российских покупателей стал внедорожник MG RX8 с неразрезным задним мостом и семью сиденьями, доступный от 4 миллионов 600 тысяч рублей.

По словам экспертов, MG теперь принадлежит китайскому концерну SAIC. Внедорожник оснащен 2.0-литровым бензиновым двигателем с мощностью 221 лошадиной силой и 6-ступенчатой АКПП, при этом его интерьер предлагает роскошные опции, такие как кожаная отделка, электропривод кресел и климатическая установка на три зоны. Однако подробностей о внедорожных характеристиках пока нет.

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