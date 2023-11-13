Эксперт Бойко назвал самые надежные автомобили до 500 тысяч рублей

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Автоэксперт Ярослав Бойко рекомендует покупателям автомобилей с пробегом, у которых бюджет составляет 500 тыс. рублей, обратить внимание на несколько моделей Hyundai и Renault. Эту информацию передает "Газета.Ru".

Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам Бойко, в настоящее время найти надежный автомобиль в хорошем состоянии за 500 тыс. рублей на вторичном рынке не так просто. В данной ценовой категории рассматриваются такие модели, как Hyundai Getz и Accent, а также Renault Logan и Sandero. Также стоит обратить внимание на предложения японского автопрома, в частности, на Nissan Almera Classic. Эксперт также упомянул Lada Priora, однако отметил, что это не самый предпочтительный выбор. По его мнению, немецкие автомобили за эту сумму, не требующие серьезных вложений, не подходят.

Эксперт отметил, что возраст у перечисленных автомобилей составляет около 13 лет, а пробег приблизительно 200 тыс. километров. Он также подчеркнул важность проверки читаемости VIN-номера, состояния подкапотного пространства и кузовных элементов. Бойко предупредил покупателей о возможной перекраске кузова и рекомендовал проверить геометрию кузова и целостность днища.

"Такие Hyundai и Renault почти не подвластны поломкам. Они обладают конструктивной надежностью, и замена деталей, выходящих из строя из-за долгого срока службы, обходится недорого. Даже ремонт мотора обойдется в 50-60 тыс. рублей", — добавил эксперт.

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