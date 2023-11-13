Автоэксперт Чернов рассказал о новом способе мошенничества при покупке автомобилей

Появление новых вариантов по поставкам автомобилей побудило мошенников разрабатывать новые схемы мошенничества, нацеленные на автолюбителей. Одна из таких схем уже достигла "космических масштабов", как сообщил порталу Autonews автомобильный эксперт и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов.
Он отметил, что чаще всего проблемы связаны с этапом предоплаты за заказанный автомобиль из-за границы, при которой мошенники исчезают среди первых после получения денег. Эта сумма составляет от 5% до 10% от общей стоимости автомобиля. В некоторых случаях после внесения предоплаты мошенники исчезают бесследно.
Эксперт подчеркнул, что, по его наблюдениям, примерно 25% предложений о предварительном заказе зарубежных автомобилей размещаются недобросовестными продавцами. При этом их прайс-листы значительно ниже рыночных цен. Само объявление обычно составлено качественно, с подробным описанием модели, и водителям предоставляются все необходимые документы и видеообзоры автомобиля.
Один из примеров — BMW X5 текущего года сборки, предлагаемый за 5 миллионов рублей. На родине эта модель продается за более чем 100 тысяч евро. Несоответствие цен должно служить предупреждением о том, чтобы избегать сделок с такими продавцами.
Автоподборщик также пояснил, что мошенники обычно привлекают потенциальных жертв небольшой предоплатой в размере 100 тысяч рублей. Однако со временем они запрашивают дополнительные средства для оплаты расходов, связанных с таможенным оформлением и другими процедурами для ввоза зарубежного автомобиля в Россию. В результате люди не только не получают заказанного автомобиля, но и теряют деньги, внесенные в предоплату.
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