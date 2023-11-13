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Автоэксперт Чернов рассказал о новом способе мошенничества при покупке автомобилей

1:57
Авто

Появление новых вариантов по поставкам автомобилей побудило мошенников разрабатывать новые схемы мошенничества, нацеленные на автолюбителей. Одна из таких схем уже достигла "космических масштабов", как сообщил порталу Autonews автомобильный эксперт и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов.

Автоэксперт Чернов рассказал о новом способе мошенничества при покупке автомобилей
Фото: openverse by Prior Design NA (priordesignusa.com) is licensed under CC BY 2.0

Он отметил, что чаще всего проблемы связаны с этапом предоплаты за заказанный автомобиль из-за границы, при которой мошенники исчезают среди первых после получения денег. Эта сумма составляет от 5% до 10% от общей стоимости автомобиля. В некоторых случаях после внесения предоплаты мошенники исчезают бесследно.

Эксперт подчеркнул, что, по его наблюдениям, примерно 25% предложений о предварительном заказе зарубежных автомобилей размещаются недобросовестными продавцами. При этом их прайс-листы значительно ниже рыночных цен. Само объявление обычно составлено качественно, с подробным описанием модели, и водителям предоставляются все необходимые документы и видеообзоры автомобиля.

Один из примеров — BMW X5 текущего года сборки, предлагаемый за 5 миллионов рублей. На родине эта модель продается за более чем 100 тысяч евро. Несоответствие цен должно служить предупреждением о том, чтобы избегать сделок с такими продавцами.

Автоподборщик также пояснил, что мошенники обычно привлекают потенциальных жертв небольшой предоплатой в размере 100 тысяч рублей. Однако со временем они запрашивают дополнительные средства для оплаты расходов, связанных с таможенным оформлением и другими процедурами для ввоза зарубежного автомобиля в Россию. В результате люди не только не получают заказанного автомобиля, но и теряют деньги, внесенные в предоплату.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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