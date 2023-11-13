Продажи на российском рынке новых российских автомобилей с мая по октябрь 2023 года проанализировала платформа Авито Авто. Таким образом, спрос на машины российских марок вырос на 139,7%, предложение увеличилось на 144,4% относительно того же периода прошлого года.
С мая по октябрь средняя стоимость новых отечественных автомобилей уменьшилась на 3,8%, по данным Авито, и составила 1092 901 рубль. Эксперты отмечают, что такой показатель является драйвером покупательского интереса в настоящее время.
Наиболее востребованным российским автомобилем в сегменте новых автомобилей стала Lada Niva Legend, ее средняя стоимость за отчетный период достигла 846 900 рублей (+3,0%). Также в тройку популярных автомобилей вошли Lada Priora и Vesta.
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