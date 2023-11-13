Из-за возросших цен автодилеры в России не могут продать запасы автомобилей некоторых моделей ушедших из страны европейских и корейских брендов. Как информирует издание «Известия», в частности, речь идёт о таких автомобилях, как Kia Cerato и Seltos, Volkswagen Taos и Tiguan, Skoda Kodiaq и Karoq. В настоящее время они стоят дороже аналогичных, конкурирующих с ними моделей производителей из Китая, поэтому продать их сложнее.
«Если остатки относительно доступных моделей вроде Hyundai Solaris или VW Polo были раскуплены достаточно быстро, то более дорогие модели остались невостребованными», — рассказал директор розничных продаж дилерского центра «Авилон» Илья Петров.
Специалист уточнил, что автомобили марки Kia Cerato в единственной доступной комплектации Luxe в настоящее время стоят 2,3 млн рублей. При этом на момент выхода эти машины оценивались в 1,6 млн рублей. Кроме того, автомобили марки Seltos сейчас стоят 2,3 млн рублей за самый простой набор функций, тогда как в начале прошлого года они обошлись бы в 1,8 млн рублей.
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