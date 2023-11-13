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В ГИБДД объяснили, когда водитель может отказаться от продувки алкотестера

2:52
Авто

Многие водители не знают, что у них есть законное право отказаться от прохождения алкотеста, предложенного сотрудниками дорожной полиции. Журналисты обратились к представителю ГИБДД с вопросом о законности отказа водителя от алкотестера.

В ГИБДД объяснили, когда водитель может отказаться от продувки алкотестера
Фото: openverse.org by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Напомним, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Многие водители, употребившие алкоголь накануне, чувствуют тревогу перед встречей с дорожной полицией. Однако, даже если инспектор ДПС останавливает машину, водителю не следует сразу соглашаться на алкотест, и вот почему.

Во-первых, полицейский обязан составить протокол об отстранении водителя от управления автомобилем в соответствии со статьей 27.12 КоАП РФ. Во-вторых, для составления этого протокола требуется привлечение двух свидетелей. Вместо этого можно использовать видеозапись, о которой сотрудники ГИБДД должны уведомить водителя. Этот материал должен фиксировать дату и место проведения процедуры освидетельствования, а в протоколе должны быть указаны основания для отстранения от управления автомобилем.

Признаки, по которым полицейские могут подозревать водителя в употреблении алкоголя, включают характерный запах, нарушение речи водителя, изменение окраски кожных покровов лица и неустойчивость позы. Однако, даже в этом случае, сотрудники полиции должны подробно описать все обстоятельства в протоколе, включая ФИО, должность и звание полицейского. Если водителю предложено использовать алкотестер без учета этих нюансов, он может отказаться от процедуры, сообщает njcar.ru.

Кроме того, водитель имеет право отказаться от процедуры, если инспекторы не показали пломбу на измерительном приборе с четко видимым клеймом поверки устройства.

Важно отметить, что алкотестер не следует использовать, если он уже включен. Процедура включения должна проводиться в присутствии автомобилиста, и одноразовый мундштук должен быть в индивидуальной упаковке. В противном случае существует риск того, что даже трезвый водитель может быть ошибочно определен как находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

При проведении процедуры важно требовать от сотрудников полиции строгое соблюдение всех упомянутых выше правил. Если освидетельствование проводится с нарушениями, проверка водителя на алкогольное опьянение может быть признана незаконной. В таких случаях видеозапись может подтвердить невиновность и законность действий автомобилиста.

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ПЕРЕГАР. Как обмануть алкотестер? Чем избавиться от перегара? Тест от Avtozvuk.ua
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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