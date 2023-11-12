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Автоэксперт Хайцеэр: иномарки и российские машины не подешевеют в 2024 году

1:37
Авто

За последние полтора года на рынке автомобилей в России произошли существенные изменения. Традиционные "японцы" и "европейцы" ушли из страны, уступив место автомобилям из Китая.

Автоэксперт Хайцеэр: иномарки и российские машины не подешевеют в 2024 году
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Редакция "Ямал-Медиа" решила узнать у вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра, как изменятся цены на автомобили в следующем году, какие новые модели можно ожидать и когда наилучшее время для покупки транспортных средств.

По мнению эксперта, цены на автомобили в следующем году будут зависеть от курса рубля, и это затронет также отечественные модели. Речь о параллельном импорте становится сложной из-за возможных новых санкций, которые могут усложнить логистические цепочки, включая поставку запасных деталей. В целом эксперт не предвидит снижения цен на автомобили, особенно учитывая, что введенный недавно утилизационный сбор не собираются отменять.

Что касается стоимости подержанных моделей, она зависит от цен на новые автомобили. Также на вторичном рынке могут появиться автомобили, неизвестные российским покупателям. Однако спрос на подержанные "китайцы", вероятно, будет невелик. Говоря о новинках рынка, ожидается появление иранских моделей, которые, по словам экспертов, должны быть немного дешевле китайских.

Тем не менее, это будет их единственным преимуществом. Что касается оптимального времени для покупки транспортных средств, то это следует делать, когда есть достаточно средств и реальная потребность.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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