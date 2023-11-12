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Автоэксперты составили ТОП-10 самых быстрых автомобилей на "вторичке"

1:51
Авто

Доступный подержанный автомобиль необязательно означает низкую скорость. Автоэксперты представили список самых быстрых автомобилей, доступных на вторичном рынке в 2023 году. Во главе списка стоит BMW M3 2002 года выпуска в кузове E46, способный разгоняться от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 4,8 секунды. За ним следует Volkswagen Golf R 2012 года, который достигает скорости 0-97 км/ч за 4,5 секунды. Замыкает тройку лидеров Nissan 370Z 2011 года с безнаддувным V6 двигателем, обеспечивающим разгон до 97 км/ч за 4,6 секунды.

Автоэксперты составили ТОП-10 самых быстрых автомобилей на "вторичке"
Фото: openverse by Prior Design NA (priordesignusa.com) is licensed under CC BY 2.0

На четвертом месте в рейтинге находится Chevrolet Camaro SS 2010 года выпуска. Этот автомобиль, оснащенный 6,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 426 лошадиных сил, может разгоняться до 97 км/ч за 4,5 секунды. На пятом месте с аналогичным временем разгона расположился Chevrolet Corvette С5 2001 года.

Список самых быстрых подержанных автомобилей также включает в себя Mitsubishi 3000GT 1998 года, Audi S5 2010 года, Lexus IS 350 2007 года, Porsche 968 1995 года, Mercedes-Benz C55 AMG 2006 года, сообщает "Автоновости дня".

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ТОП-5 НАДЕЖНЫХ АВТО, которые прослужат долгие годы!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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