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В ГИБДД объяснили, сколько автомобилей за раз может остановить инспектор ДПС

2:38
Авто

Сотрудник ДПС имеет право остановить сразу несколько автомобилей. Портал njcar. ru выяснил у представителя ГИБДД, как в таком случае оформляются нарушения и обязан ли водитель ждать своей очереди.

В ГИБДД объяснили, сколько автомобилей за раз может остановить инспектор ДПС
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Несмотря на отсутствие прямых ограничений в федеральном законе "О полиции" по количеству останавливаемых автомобилей, существуют определенные нормы. Согласно пункту 67 Административного регламента, инспектор должен устанавливать приоритеты, останавливая наиболее опасные нарушения в первую очередь. Если нарушения равнозначны, инспектор может остановить несколько машин одновременно, соблюдая минимальное время взаимодействия с каждым водителем.

Остановка нескольких автомобилей может быть обоснована, например, при рейде по ориентировке или в случае нештатной ситуации на дороге, требующей усиленного контроля со стороны ГИБДД.

Однако остановка нескольких автомобилей не освобождает сотрудника ГИБДД от обязательства соблюдения правил взаимодействия с гражданами. Вне зависимости от числа останавливаемых машин, инспектор обязан немедленно подойти к водителям, согласно пункту 89 Административного регламента ГИБДД N664. Обычно один сотрудник ДПС проводит остановку транспорта, в то время как другой, параллельно работая, заполняет необходимые документы.

В процессе проверки нескольких автомобилей полицейский обязан представиться каждому водителю, подходя с водительской стороны и предъявив свое служебное удостоверение по запросу граждан. После этого инспектор ГИБДД объясняет причину остановки, и каждый водитель получает необходимые разъяснения.

Иногда сотрудник ДПС представляется и отходит в сторону, в то время как водитель ожидает своей очереди в течение 30-40 минут. Такие ситуации могут вызывать недовольство и нетерпение у водителя. Однако подобное поведение не допускается. Если проверка затягивается, водитель вправе поторопить стража порядка. В случае недопустимых задержек в составлении протокола, водитель имеет право подать жалобу на сотрудника ДПС в прокуратуру согласно части 1 статьи 28.5 КоАП РФ.

Несмотря на то, что инспектор вынужден был остановить несколько машин, умышленное затягивание процесса трудно доказать. В случае реального нарушения ПДД, наказание будет признано законным.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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