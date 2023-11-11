Водителям рассказали, сколько машин может останавливать инспектор ДПС

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Сотрудник ГИБДД имеет право остановить одновременно несколько автомобилей. Журналисты уточнили у представителя ГИБДД, как в таких случаях оформляются нарушения, и нужно ли водителю ждать своей очереди.

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Хотя федеральный закон "О полиции" не устанавливает прямых ограничений на количество транспортных средств, которые может остановить инспектор ГИБДД за один раз, существуют определенные правила. Согласно пункту 67 Административного регламента, инспектор обязан определить приоритеты, останавливая транспорт с наиболее опасными нарушениями в первую очередь. В случае равнозначных нарушений инспектор может одновременно остановить несколько автомобилей, но при этом он обязан минимизировать время взаимодействия с каждым водителем.

Остановка нескольких автомобилей может быть обоснована, например, при осуществлении рейда по ориентировке или в случае нештатной ситуации на дороге, требующей усиленного контроля со стороны ГИБДД.

Тем не менее, остановка нескольких автомобилей не освобождает сотрудника ГИБДД от обязательства соблюдения установленных правил взаимодействия с гражданами. Независимо от числа остановленных машин, инспектор обязан мгновенно подойти к каждому водителю в соответствии с пунктом 89 Административного регламента ГИБДД N664. Обычно один сотрудник ДПС осуществляет остановку транспорта, в то время как другой параллельно заполняет необходимые документы, сообщает njcar. ru.

В процессе проверки нескольких автомобилей полицейский обязан представиться каждому водителю, подходя с водительской стороны. При запросе граждан страж порядка должен предъявить свое служебное удостоверение и объяснить причину остановки, предоставив разъяснения каждому остановленному автомобилисту.

Иногда сотрудник ДПС представляется и отходит в сторону, в то время как водитель ожидает своей очереди в течение 30-40 минут. Это может вызвать недовольство и потерю терпения у водителя, но подобная ситуация недопустима. Если проверка или оформление документов затягивается, водитель имеет полное право поторопить стража порядка. Если инспектор демонстративно замедляет процесс, рекомендуется включить видеокамеру для фиксации поведения сотрудника.

Полицейский обязан соблюдать предписания части 1 статьи 28.5 КоАП РФ, согласно которой составление протокола при выявлении административного нарушения должно происходить немедленно. Водитель, столкнувшийся с неприемлемой задержкой, вправе подать жалобу на сотрудника ДПС в прокуратуру. Однако учитывая, что инспектор вынужден был остановить несколько машин, доказать умышленное затягивание процесса сложно. В случае выявления реального нарушения ПДД, наказание будет считаться законным.