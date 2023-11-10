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В России снизилась стоимость иномарок, ввезенных по параллельному импорту

1:40
Авто

Дилеры в России пересмотрели цены на ряд автомобилей, поступающих из Китая по схеме параллельного импорта, сообщает издание Autonews. Например, кроссовер Jetta VS7 с 1,4-литровым мотором и 150 л. с., ввезенный из Китая в феврале 2023 года по цене от 3 329 000 рублей, теперь доступен российским покупателям по минимальной цене 2 840 000 рублей.

В России снизилась стоимость иномарок, ввезенных по параллельному импорту
Фото: openverse by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0

Дилер оценивает полноприводный кроссовер Volkswagen Tiguan L с 2,0-литровым мотором мощностью 220 л. с. и обширным набором опций в 5,6 млн рублей, что является снижением по сравнению с предыдущим месяцем, когда стоимость составляла 5,8 млн рублей.

Также уменьшилась цена на кроссовер Mazda CX-4, созданный совместно с китайским концерном FAW. В октябре минимальная цена модели составляла 3,3 млн рублей, а в этом месяце автомобиль доступен по цене от 3,1 млн рублей. Mazda CX-4 оснащен 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 158 л. с., в паре с 6АКП и передним приводом. Стандартное оснащение включает светодиодные фары, электронный стояночный тормоз, систему мониторинга слепых зон и помощь при движении задним ходом.

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ОТБИРАЮТ МАШИНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА. ЗА ЧТО, КАКИЕ, ПОЧЕМУ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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