В России снизилась стоимость иномарок, ввезенных по параллельному импорту

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Дилеры в России пересмотрели цены на ряд автомобилей, поступающих из Китая по схеме параллельного импорта, сообщает издание Autonews. Например, кроссовер Jetta VS7 с 1,4-литровым мотором и 150 л. с., ввезенный из Китая в феврале 2023 года по цене от 3 329 000 рублей, теперь доступен российским покупателям по минимальной цене 2 840 000 рублей.

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Дилер оценивает полноприводный кроссовер Volkswagen Tiguan L с 2,0-литровым мотором мощностью 220 л. с. и обширным набором опций в 5,6 млн рублей, что является снижением по сравнению с предыдущим месяцем, когда стоимость составляла 5,8 млн рублей.

Также уменьшилась цена на кроссовер Mazda CX-4, созданный совместно с китайским концерном FAW. В октябре минимальная цена модели составляла 3,3 млн рублей, а в этом месяце автомобиль доступен по цене от 3,1 млн рублей. Mazda CX-4 оснащен 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 158 л. с., в паре с 6АКП и передним приводом. Стандартное оснащение включает светодиодные фары, электронный стояночный тормоз, систему мониторинга слепых зон и помощь при движении задним ходом.

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