Компания "АвтоВАЗ" изучает возможность расширения линейки Lada Granta путем добавления бюджетной версии без подушек безопасности, как сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на официальную пресс-службу завода.
"Эти автомобили полностью соответствуют действующим стандартам безопасности для транспортных средств в России и, основываясь на опыте продаж в прошлом году, пользуются высоким спросом у покупателей", — отметили в пресс-службе "АвтоВАЗа".
Компания не разгласила точные сроки начала продажи Lada Granta без подушек безопасности. В 2022 году такие автомобили уже были представлены на российском рынке в связи с проблемами поставки комплектующих.
Информация о возобновлении производства Lada Granta без подушек безопасности была распространена в социальной сети "ВКонтакте" пабликом Avtograd news. Однако на заводе "АвтоВАЗ" эту информацию не подтвердили.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.