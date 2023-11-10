АвтоВАЗ рассматривает внедрение Lada Granta без подушек безопасности

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Компания "АвтоВАЗ" изучает возможность расширения линейки Lada Granta путем добавления бюджетной версии без подушек безопасности, как сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на официальную пресс-службу завода.

Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

"Эти автомобили полностью соответствуют действующим стандартам безопасности для транспортных средств в России и, основываясь на опыте продаж в прошлом году, пользуются высоким спросом у покупателей", — отметили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

Компания не разгласила точные сроки начала продажи Lada Granta без подушек безопасности. В 2022 году такие автомобили уже были представлены на российском рынке в связи с проблемами поставки комплектующих.

Информация о возобновлении производства Lada Granta без подушек безопасности была распространена в социальной сети "ВКонтакте" пабликом Avtograd news. Однако на заводе "АвтоВАЗ" эту информацию не подтвердили.

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