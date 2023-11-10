Эксперт: китайцы оказались не готовы снабжать российский рынок запчастями

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У владельцев автомобилей китайских марок, будь то приобретенных у официальных дилеров или через параллельный импорт, в скором времени может возникнуть значительная проблема. По словам автоподборщика Артема Зайцева, представителей китайских брендов не подготовили к поставке на российский рынок запчастей, программного обеспечения, технических карт по ремонту и диагностического оборудования.

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Основная сложность, по его мнению, связана с электронными базами данных о запчастях. Это приводит к отсутствию полной информации на СТО о том, как ремонтировать двигатели и коробки передач, а также какие комплектующие необходимо заказывать. Технический директор международной сети автосервисов "Fit Service" Алексей Рузанов также подчеркивает, что автомобили китайских марок постоянно модернизируются, но актуальная информация о запчастях и технологиях ремонта этих машин обновляется медленно.

"Это общая проблема на рынке послепродажного обслуживания. Отсутствуют руководства и каталоги запчастей для многих новых моделей китайского производства. К тому же азиатские производители довольно свободно подходят к составлению каталогов запчастей. В технической документации не отражаются модификации моделей. Все это существенно усложняет подбор деталей. Часто заказ запчастей напоминает настоящий квест", — отмечает Рузанов.