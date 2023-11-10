Автоэксперт нашел 5 причин не покупать новую LADA Vesta NG

Эксперты журнала "За рулём" провели обзор новой LADA Vesta NG и выявили несколько негативных моментов, которые могут отпугнуть российских автолюбителей от приобретения этой модели. Один из основных недостатков, выделенных журналом, — это ограниченный выбор моторов. Большинство "Вест" предлагаются только с 90-сильным восьмиклапанным двигателем, который, по мнению экспертов, может оказаться недостаточно мощным для данной модели.

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Также отмечается ограниченная комплектация и выбор цветов у новой модели. Автомобиль предлагается с ограниченным набором опций, а также доступен только в двух цветах кузова — белом и серебристом.

Проблемы с электроникой и оборудованием также были выявлены в обзоре. По данным журнала, владельцы "Весты" сталкиваются с различными глюками, включая появление предупреждающих сигналов "Check engine" и проблемы с работой светового оборудования.

Еще одним замечанием от экспертов является смешанная сборка деталей в новом автомобиле. В нем можно встретить комплектующие из разных стран и производителей, что может вызывать сомнения в качестве и надежности автомобиля.

Также отмечается отсутствие разнообразия в комплектации и дизайне новой "Весты". Ограниченный выбор опций и стандартных компонентов может не удовлетворить некоторых покупателей.