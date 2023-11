Автоэксперт нашел 5 причин не покупать новую LADA Vesta NG

Эксперты журнала "За рулём" провели обзор новой LADA Vesta NG и выявили несколько негативных моментов, которые могут отпугнуть российских автолюбителей от приобретения этой модели. Один из основных недостатков, выделенных журналом, — это ограниченный выбор моторов. Большинство "Вест" предлагаются только с 90-сильным восьмиклапанным двигателем, который, по мнению экспертов, может оказаться недостаточно мощным для данной модели.

Фото: Openverse by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0