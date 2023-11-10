Средний срок службы автомобиля в России оценили в 27 лет

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Средний период эксплуатации автомобилей в России увеличился до 27 лет, что на три года больше, чем в 2022 году, согласно данным исследования сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, на которые ссылаются в материалах "Газеты.Ru".

Фото: Фото: lada.ru

Доля автомобилей, которые эксплуатируются более 20 лет, за последние четыре года выросла более чем в полтора раза — с 9% до 14%.

Средний возраст автомобилей, обращающихся на техническое обслуживание, сейчас составляет 12,4 года, в то время как годом ранее этот показатель был 11,9 года, а в 2017 году — 10,7 лет, как указано в предоставленных данных.

