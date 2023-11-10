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Бороться с гололёдом в России теперь будут по ГОСТу

0:49
Авто

Новые требования будут выдвинуты дорожным службам, которые борются с гололедицей на автомобильных дорогах. Теперь все будет регламентироваться по ГОСТу. Эксперты уверены — такой подход поможет повысить результат мероприятий.

Бороться с гололёдом в России теперь будут по ГОСТу
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Росавтодор создал специальный заказ для формирования единых правил применения противогололёдных материалов. Это потребовалось из-за того, что предыдущие рекомендации стали неактуальными.

Так, например, дорожные службы будут обязаны внимательнее относиться к процессу нанесения реагентов, чтобы они не попали на встречные автомобили. Чтобы предупредить о работах, обязательно использование электронных табло. Обозначат и строгое время начала очищения дорог после снегопада.

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КДМ чистит дорогу
Автор Мария Умыскова
Мария Умыскова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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