Новые требования будут выдвинуты дорожным службам, которые борются с гололедицей на автомобильных дорогах. Теперь все будет регламентироваться по ГОСТу. Эксперты уверены — такой подход поможет повысить результат мероприятий.
Росавтодор создал специальный заказ для формирования единых правил применения противогололёдных материалов. Это потребовалось из-за того, что предыдущие рекомендации стали неактуальными.
Так, например, дорожные службы будут обязаны внимательнее относиться к процессу нанесения реагентов, чтобы они не попали на встречные автомобили. Чтобы предупредить о работах, обязательно использование электронных табло. Обозначат и строгое время начала очищения дорог после снегопада.
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