Импорт автомобилей через Владивосток начал восстанавливаться

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Количество автомобилей, ввезённых через Владивосток, стало увеличиваться впервые после обвального падения, вызванного запретом японского правительства. Об этом сообщила пресс-служба местной таможни.

Фото: Яндекс Дзен

Максимум импорта отмечался в июне — тогда таможенное оформление прошли 30 тысяч транспортных средств, ввезённых для физических лиц. С 9 августа правительство Японии запретило экспорт в РФ гибридных машин и электромобилей, а также любых авто с объемом двигателей больше 1,9 литра. После этого импорт через Владивосток упал до минимума, в сентябре составив 8 тысяч единиц.

В октябре наметилась тенденция к росту, заметили на таможне.

"Сейчас за день в среднем выпускается от 400 до 500 автомобилей для личного пользования", — уточняется в сообщении пресс-службы.

Общее количество машин, поступивших в страну через Владивосток с начала года, достигло 198 тысяч, что на 56 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года.