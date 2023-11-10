ГИБДД может оштрафовать водителей "механики" на 15 тысяч рублей

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Иногда инспекторы ГИБДД могут наложить штрафы на водителей, управляющих автомобилем с механической коробкой передач. Журналисты выяснили, в каких ситуациях водителям грозит нарушение.

Фото: openverse.org by Darron Birgenheier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Многие новички-водители получают обучение в автошколах на транспортных средствах с автоматической трансмиссией, так как изучение управления такими автомобилями и сдача экзаменов в ГИБДД считаются более простыми. После успешного завершения экзамена в ГИБДД водителям выдают водительское удостоверение, где в графе "особые отметки" ставится аббревиатура "АТ" (автоматическая трансмиссия), сообщает "За рулем".

Этот символ указывает на то, что водитель обучался и сдавал экзамен именно на автомобиле с автоматической коробкой передач. В случае управления транспортным средством с механической коробкой передач на водителя может быть наложен штраф в соответствии с положениями статьи 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Размер штрафа в этом случае колеблется от 5 000 до 15 000 рублей.