ГИБДД: обгон водителем машины ДПС грозит штрафом и лишением водительских прав

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Большинство водителей сталкивались с ситуацией, когда впередиидущий автомобиль ДПС движется медленно. Однако обгон этого автомобиля несет определенные риски, как утверждают эксперты njcar.ru, и вот почему.

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Обгон сотрудников полиции может привести к штрафу в 500 рублей или лишению водительских прав. При попытке обгонять через встречную полосу с пересечением сплошной линии разметки, инспекторы ДПС составят протокол о нарушении ПДД. Важно помнить, что обгон полицейских без выезда на встречную полосу тоже не всегда безопасен. Превышение скорости до 20 км/ч от разрешенной может не повлечь штрафа, но в полицейской машине может быть камера фиксации скорости.

Если патруль ДПС движется со скоростью 70 км/ч на участке с ограничением 60 км/ч, контроль скорости даст возможность инспекторам доказать, что водитель при обгоне увеличил скорость до 90 км/ч, за что также можно получить штраф.

При наличии сирены и мигалки на патрульной машине, согласно Правилам дорожного движения (ПДД), обгон запрещен. За нарушение грозит штраф в 5000 рублей или лишение водительских прав на 1,5 года.

Если сотрудники ДПС замечают при обгоне своего автомобиля неисправность, например, повторителя стоп-сигнала, они выписывают предписание на устранение неисправности в течение 10 дней.