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Автоэксперт Зайцев рассказал о новых бюджетных автомобилях в России

1:54
Авто

Автоэксперт и видеоблогер Артем Зайцев из Краснодара в своем интервью поделился информацией о потенциальных автомобильных брендах, которые в ближайшее время могут появиться на российском рынке, обращая внимание на их бюджетную ориентацию.

Автоэксперт Зайцев рассказал о новых бюджетных автомобилях в России
Фото: openverse Volkswagen ID.6 by User3204 is licensed under CC BY-SA 4.0

Одним из интересных новичков на российском автомобильном рынке является иранская компания Khodro, которая объявила о своих планах начать продажи автомобилей в России. Согласно Зайцеву, в ближайшем будущем покупатели смогут увидеть модель под названием Tara. Этот автомобиль, в отличие от представителя иранской автомобильной индустрии под именем Samand, считается довольно надежным, по мнению эксперта.

Зайцев подчеркнул, что Tara строится на базе Peugeot 301, и это предоставляет хорошие перспективы. Сам автомобиль имеет схожий стиль с Volkswagen Polo, и если его цена будет конкурентоспособной по сравнению с китайскими аналогами, то иранская компания, возможно, сможет добиться успеха на пустом, с точки зрения конкуренции, рынке этого сегмента.

Кроме того, еще одним потенциальным брендом на официальном авторынке России может стать китайская марка Jetta, которая представляет собой совместное предприятие с немецким производителем Volkswagen. Это означает, что автомобильный гигант из Германии может не покидать российский рынок полностью, сообщает BFM Кубань.

Зайцев отметил, что Volkswagen может ввести свою марку Jetta на российский рынок через Китай. Модель Jetta VA3, аналогичная Volkswagen Polo, производится в Китае и в настоящее время ввозится на российский рынок через параллельный импорт. Эта стратегия позволяет Volkswagen сохранить свою присутствие на российском рынке и предложить потребителям интересные автомобили.

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Новый автомобиль до 1 МЛН РУБ. Что можно купить? Новая реальность российского рынка 2022
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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