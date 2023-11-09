Кузовной ремонт в 2023 году вырос в цене на 20-25%. Такими данными поделился руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.
"Подорожали абсолютно все работы на кузовных автосервисах. Одна из основных причин — увеличение стоимости нормо-часа на станциях. Она выросла из-за необходимости повысить заработную плату сотрудникам", — отметил Кукарин.
Эксперт подчеркнул, что зарплаты по сравнению с прошлой осенью также поднялись на 20-25%.
Другими причинами подорожания кузовного ремонта Кукарин назвал высокую инфляцию, влекущую за собой рост цен на коммунальные услуги, бензин, продукты, следствием которых и становится рост зарплат сотрудников автосервисов.
Также на рост стоимости услуг автосервиса влияет кадровый голод, скачущий курс доллара и евро, и необходимость закупать многое сырьё в Европе, пишет Газета. Ru.
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