Кузовной ремонт в России подорожал в 2023 году на 20-25%

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Кузовной ремонт в 2023 году вырос в цене на 20-25%. Такими данными поделился руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

Фото: АвтоВАЗ

"Подорожали абсолютно все работы на кузовных автосервисах. Одна из основных причин — увеличение стоимости нормо-часа на станциях. Она выросла из-за необходимости повысить заработную плату сотрудникам", — отметил Кукарин.

Эксперт подчеркнул, что зарплаты по сравнению с прошлой осенью также поднялись на 20-25%.

Другими причинами подорожания кузовного ремонта Кукарин назвал высокую инфляцию, влекущую за собой рост цен на коммунальные услуги, бензин, продукты, следствием которых и становится рост зарплат сотрудников автосервисов.

Также на рост стоимости услуг автосервиса влияет кадровый голод, скачущий курс доллара и евро, и необходимость закупать многое сырьё в Европе, пишет Газета. Ru.