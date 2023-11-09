На российском авторынке появится экстремальный китайский внедорожник M-Hero

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В России появился в продаже 1000-сильный внедорожник Dongfeng за 16 миллионов рублей. Автомобиль M-Hero 917 выпускался в Китае под суббрендом Mengshi (Мэнши). В РФ продажами занимается компания "Нео Карс".

Фото: YouTube

Конструкция по форме и габаритам близка к американскому Hummer. В движение ее приводит силовая установка, которая состоит из четырех электромоторов.

Серийный Mengshi M-Hero 917 на 80 процентов повторяет дизайн концепта M-Terrain: у него те же ломаные грани кузова, вынесенные наружу дверные петли и восьмиугольный бокс на пятой двери. Длина кузова вездехода — пять метров.

Для M-Hero заявлены автопилот третьего уровня и особый режим движения CrabWalk — "режим краба", позволяющий двигаться по диагонали. Данная характеристика тоже напоминает Hummer.

Примерная стартовая цена автомобиля в России составит 7,8 миллиона рублей.