Автозавод китайского производителя, расположенный в России, машины которого закупало правительство Карелии, отзывает 55 тысяч автомобилей. В них отсутствует модуль вызова экстренных служб. Об этом сообщает Росстандарт
На всех транспортных средствах будет выполнено дооснащение устройства вызова экстренных оперативных служб, — пояснили в ведомстве.
Отзовут модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, выпущенные с июля 2022 года по июнь 2023 года.
Ожидается, что производитель свяжется с владельцами автомобилей, которые подлежат отзыву. Необходимые работы по доделке для автовладельцев будут бесплатными. Кроме того, автомобилисты могут самостоятельно определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.
Напомним, ранее стало известно, что правительство Карелии выделило 20 миллионов рублей на покупку автомобилей Haval H9.
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