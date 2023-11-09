Китайский производитель отзывает 55 тысяч машин

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Автозавод китайского производителя, расположенный в России, машины которого закупало правительство Карелии, отзывает 55 тысяч автомобилей. В них отсутствует модуль вызова экстренных служб. Об этом сообщает Росстандарт

Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

На всех транспортных средствах будет выполнено дооснащение устройства вызова экстренных оперативных служб, — пояснили в ведомстве.

Отзовут модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, выпущенные с июля 2022 года по июнь 2023 года.

Ожидается, что производитель свяжется с владельцами автомобилей, которые подлежат отзыву. Необходимые работы по доделке для автовладельцев будут бесплатными. Кроме того, автомобилисты могут самостоятельно определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Карелии выделило 20 миллионов рублей на покупку автомобилей Haval H9.