Автоэксперт Пархомчук развеял мифы о зимних шинах

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Не все водители знают, что некоторые передаваемые от одного поколения автолюбителей другому советы по использованию зимних шин на проверку оказываются лишь мифом или предубеждением.

Фото: robertdebry.com

Об этом редакции Российской Газеты рассказал автоэксперт Александр Пархомчук. Специалист добавил, что перечислил только часть из тех преданий и легенд, ореолом которых окружены рассказы про зимнюю резину.

Миф №1. Шины — ничто, опыт — всё

Эксперт отметил, что важность опыта при вождении автомобиля зимой имеет значение, но если транспортное средство не оборудовано соответствующей сезону резиной, то, например, соблюдать дистанцию и скоростной режим может быть очень затруднительно. При этом сами зимние шины не дают гарантии безаварийной езды.

Миф №2. Полноприводным машинам зимние шины не нужны

Полный привод, уточнил специалист, не заменит резину по сезону, которая является гарантией лучшей безопасности на дороге.

Миф №3. На зиму лучше купить широкие шины

Эксперт напомнил, что ширина колес не спасет водителя зимой, но может облегчить вождение в грязную погоду. При этом Пархомчук отметил, что шины должны соответствовать рекомендациям завода-изготовителя самого авто.

Миф №4. Пару дорогих покрышек можно установить на одну ось

В ПДД, уточнил специалист, не указано количество шин, а только их соответствие сезону. Поэтому такой вариант установки инспекторы ГИБДД могут посчитать за нарушение закона.

Миф №5. Зимние нешипованные покрышки можно использовать круглый год

Покупка столь популярной "липучки" не избавит от необходимости менять шины по сезону. Летние шины более безопасны в теплое время года.

Миф №6. Шипы из шипованных покрышек вылетят при езде по асфальту

Эксперт отметил, что современные шины изготовлены с учетом реальных условий вождения. То есть, даже при езде по асфальту. Однако необходимо помнить, добавил Пархомчук, что необходимо обязательно обкатать шипованные шины после покупки.

Миф №7. В мороз шипы на льду бесполезны

Речь идет об аномальном морозе, который можно встретить крайне редко. Даже при экстремально низких температурах водителю не стоит сильно разгоняться и резко тормозить.