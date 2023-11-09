Не все водители знают, что некоторые передаваемые от одного поколения автолюбителей другому советы по использованию зимних шин на проверку оказываются лишь мифом или предубеждением.
Об этом редакции Российской Газеты рассказал автоэксперт Александр Пархомчук. Специалист добавил, что перечислил только часть из тех преданий и легенд, ореолом которых окружены рассказы про зимнюю резину.
Эксперт отметил, что важность опыта при вождении автомобиля зимой имеет значение, но если транспортное средство не оборудовано соответствующей сезону резиной, то, например, соблюдать дистанцию и скоростной режим может быть очень затруднительно. При этом сами зимние шины не дают гарантии безаварийной езды.
Полный привод, уточнил специалист, не заменит резину по сезону, которая является гарантией лучшей безопасности на дороге.
Эксперт напомнил, что ширина колес не спасет водителя зимой, но может облегчить вождение в грязную погоду. При этом Пархомчук отметил, что шины должны соответствовать рекомендациям завода-изготовителя самого авто.
В ПДД, уточнил специалист, не указано количество шин, а только их соответствие сезону. Поэтому такой вариант установки инспекторы ГИБДД могут посчитать за нарушение закона.
Покупка столь популярной "липучки" не избавит от необходимости менять шины по сезону. Летние шины более безопасны в теплое время года.
Эксперт отметил, что современные шины изготовлены с учетом реальных условий вождения. То есть, даже при езде по асфальту. Однако необходимо помнить, добавил Пархомчук, что необходимо обязательно обкатать шипованные шины после покупки.
Речь идет об аномальном морозе, который можно встретить крайне редко. Даже при экстремально низких температурах водителю не стоит сильно разгоняться и резко тормозить.
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