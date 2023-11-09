В эту среду осени в категории автомобилей с наибольшими изменениями цен стоит выделить российский седан Lada (ВАЗ) 2131. Его стоимость на вторичном рынке выросла на 8% и теперь составляет приблизительно 515 тысяч рублей. За этим последовали иномарки Renault Logan и Honda Stepwagon, цены на которые выросли на 7% с предыдущего месяца и составляют теперь, соответственно, от 749 тысяч и 2 миллионов 200 тысяч рублей. Аналогичный подъем цен также затронул Volkswagen Jetta, который теперь доступен по цене, начиная с 1 миллиона 400 тысяч рублей.
Корейские автомобили Kia Rio, произведенные с 2009 по 2011 годы, и Hyundai Getz подорожали на 6%. Их стоимость начинается от 669 и 581 тысяч рублей соответственно. В то время как 9-летние Mercedes-Benz V-Class, BMW 5-Series и Lexus NX, выпущенные с 2017 по 2021 год, стали дешевле на 4%. Средние цены на них теперь составляют 7 миллионов 300 тысяч рублей, 6 миллионов 200 тысяч рублей и 3 миллиона 900 тысяч рублей соответственно, сообщает carsweek.ru.
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