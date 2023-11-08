"Страховой дом ВСК" провёл исследование, чтобы выявить российские регионы, в которых чаще всего происходят страховые случаи с автомобилями по каско, случающиеся в результате стихийных бедствий.
Чаще всего обращения по каско в связи со стихийными бедствиями фиксируются в Новосибирской области (20% от общего числа обращений), пишет Газета.Ru.
На втором месте антирейтинга находится Ростовская область (19%), на третьем — Кемеровская область (13%), на четвёртом — Краснодарский край (9%) и замыкает пятёрку лидеров Чувашия (5,8%).
Подавляющее большинство обращений граждан — 40% — по этому поводу было зарегистрировано в июле 2023 года.
В неприятности чаще всего попадали автомобили Lada, Toyota, Kia и Chery. В среднем каждому из их владельцев было выплачено по каско 153,5 тыс. рублей.
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