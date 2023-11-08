ГИБДД предупредила водителей о новых способах кражи автомобилей

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В последнее время наблюдается увеличение активности преступников, занимающихся угоном автомобилей. Они используют как традиционные, так и новые методы для совершения преступлений. Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru информацией о способах, которыми преступники чаще всего пользуются в 2023 году.

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Один из таких методов включает умышленную активацию сигнализации с целью убедить владельца отключить ее, убеждая его в неисправности системы. Другой распространенный способ заключается в выслеживании владельца на парковке торгового центра, где преступник вытаскивает ключи из кармана владельца и уезжает на его машине. Владелец обычно обнаруживает угон только после возвращения к парковочному месту, где не находит своего автомобиля. Кроме того, угонщики могут воспользоваться моментом, когда потенциальная жертва, например, выгружает покупки из тележки в багажное отделение, чтобы залезть в чужую машину.

Применение отвлекающих маневров является одним из излюбленных методов угонщиков, которые стремятся выманить водителя из его автомобиля. Один из таких способов включает в себя прикрепление чего-то к заднему бамперу, чтобы создать странный звук и заставить водителя остановиться и проверить ситуацию. В это время угонщики могут воспользоваться моментом и украсть машину.

Другой трюк заключается в бросании чего-либо в автомобиль, когда водитель готовится начать движение. Ожидается, что водитель не устоит соблазну проверить ситуацию, и пока он это делает, другой преступник может воспользоваться возможностью и украсть автомобиль. Под видом обычного прохожего, соучастник преступника может задать водителю отвлекающие вопросы на парковке, например, о маршруте до метро, и в это время второй человек может сесть в машину и уехать.

Более технологичный подход заключается в использовании специальных устройств, которые перехватывают сигнал от брелока охранной системы. Это позволяет преступникам легко открыть автомобиль и уехать в неизвестном направлении.