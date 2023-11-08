Хорватский автопроизводитель Rimac Automobili установил новый мировой рекорд скорости движения задним ходом на своем автомобиле, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу компании.
На испытательной трассе в Германии гиперкар Rimac Nevera при движении задним ходом достиг скорости 275,7 км/ч, этот впечатляющий результат был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Стоит отметить, что в 2022 году Nevera уже установила мировой рекорд скорости среди серийных электрокаров, разогнавшись до 412 км/ч. А летом 2023 года Nevera также установил новый рекорд на трассе "Нюрбургринг" в категории электромобилей.
Гиперкар Nevera оснащен мощной силовой установкой, состоящей из четырех электромоторов, общая мощность которых составляет 1914 лошадиных сил и 2360 Ньютона-метров крутящего момента. Этот автомобиль способен разгоняться с нуля до 100 км/ч всего за 1,97 секунды, а до 300 км/ч — за 9,3 секунды.
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