Электрокар Rimac Nevera установил мировой рекорд скорости движения задним ходом

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Хорватский автопроизводитель Rimac Automobili установил новый мировой рекорд скорости движения задним ходом на своем автомобиле, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Openverse by AnxiousNut is licensed under CC BY-SA 2.0

На испытательной трассе в Германии гиперкар Rimac Nevera при движении задним ходом достиг скорости 275,7 км/ч, этот впечатляющий результат был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Стоит отметить, что в 2022 году Nevera уже установила мировой рекорд скорости среди серийных электрокаров, разогнавшись до 412 км/ч. А летом 2023 года Nevera также установил новый рекорд на трассе "Нюрбургринг" в категории электромобилей.

Гиперкар Nevera оснащен мощной силовой установкой, состоящей из четырех электромоторов, общая мощность которых составляет 1914 лошадиных сил и 2360 Ньютона-метров крутящего момента. Этот автомобиль способен разгоняться с нуля до 100 км/ч всего за 1,97 секунды, а до 300 км/ч — за 9,3 секунды.