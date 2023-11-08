В России наблюдается дефицит доступных иномарок, произведенных в Европе, Японии и Южной Корее, которые ранее были бестселлерами на отечественном автомобильном рынке.
Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и даже недорогие модели Toyota теперь стали труднодоступными для покупателей. Эта ситуация связана с недостатком новых автомобилей на рынке, и даже параллельный импорт не в полной мере решает проблему.
Несмотря на дефицит, в Россию по-прежнему поставляется большое количество иномарок, но большинство из них — премиальные автомобили или ввозятся по "серым схемам".
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