Дефицит автомобилей: Бюджетные бестселлеры из Европы, Японии и Южной Кореи исчезли с рынка в России

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В России наблюдается дефицит доступных иномарок, произведенных в Европе, Японии и Южной Корее, которые ранее были бестселлерами на отечественном автомобильном рынке.

Фото: avilon. ru/articles/sravnenie-kia-rio-i-hyundai-solaris/

Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и даже недорогие модели Toyota теперь стали труднодоступными для покупателей. Эта ситуация связана с недостатком новых автомобилей на рынке, и даже параллельный импорт не в полной мере решает проблему.

Несмотря на дефицит, в Россию по-прежнему поставляется большое количество иномарок, но большинство из них — премиальные автомобили или ввозятся по "серым схемам".

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