Автоэксперт Шкуматов: регистрация автомобилей без полиса ОСАГО станет возможной

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Оформление полиса ОСАГО до постановки автомобиля на учет кажется абсурдом, и по мнению руководителя рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта, Петра Шкуматова, разрешение на регистрацию автомобиля без наличия полиса ОСАГО является правильной инициативой.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Ранее было объявлено, что Госдума приняла в первом чтении изменения в закон "О государственной регистрации транспортных средств", которые предоставят возможность регистрировать автотранспортное средство без наличия полиса ОСАГО.

По словам Шкуматова, каждый год около пяти миллионов автомобилей переходят от одного владельца к другому, и только полтора миллиона машин приобретаются новыми.

В настоящее время, полис ОСАГО требуется для постановки автомобиля на учет. Однако, если владелец автомобиля решает сменить государственный номер, то только что приобретенный полис ОСАГО теряет свою действительность. Из-за этого владельцам приходится вносить в полис изменения, что является как затратным по времени, так и по средствам.

Согласно нововведению, люди смогут регистрировать автомобили без наличия полиса ОСАГО, получать государственные номера, свидетельство о регистрации и другие документы, а затем, после этого, приобретать полис.

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