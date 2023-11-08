Эксперт "За рулём" Зиновьев назвал самый надежный японский седан за 500 тысяч рублей

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Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев подчеркнул, что седан или хэтчбек Nissan Tiida первого поколения является отличным вариантом для тех, кто располагает бюджетом в размере 500-600 тысяч рублей.

Фото: openverse by Tennen-Gas is licensed under CC BY-SA 3.0

За указанную сумму можно приобрести автомобиль, выпущенный в период с 2007 по 2010 год, с пробегом в пределах 200-300 тысяч километров.

Специалист отметил, что основным преимуществом этой японской модели являются надежные двигатели, а также высокая коррозионная стойкость кузова Tiida.

Однако следует учитывать некоторые особенности двигателя HR16DE, такие как увеличенное потребление масла, что может быть устранено при выполнении несложных профилактических работ (очистка от нагара, замена колец, прокладок, регулировка зазоров). Важно отметить, что ресурс данного двигателя составляет более 350 тысяч километров. Кроме того, в жаркую погоду рекомендуется использовать топливо класса АИ-95.

Коробки передач также доказали свою надежность. Механическая трансмиссия легко выдерживает 200 тысяч километров, в то время как четырехступенчатый "автомат" Jatco RE4F03A способен проехать 300 тысяч километров без необходимости в серьезных ремонтах, при условии правильного ухода.

Что купить за 500 - 600 тр на автомате? Nissan Tiida. Автопоиск74.рф