Компания Haima начала отгрузку транспортных средств для российского авторынка. Об этом представители марки сообщают в Telegram-канале.
Также Haima cобирается поставить на рынок РФ минивэны 7X. В сентябре на обе модели оформлены соответствующие документы, которые дадут возможность продавать транспортные средства в России.
Длина 8S — 4565 мм при колёсной базе 2700 мм. Под капотом — 195-сильный 1,6-литровый турбодвижок в паре с 6-ступенчатой АКПП, привод — передний.
Минивэн 7X (длина — 4815 мм; колёсная база — 2860 мм) получил 7-местную компоновку салона.
Начальная цена 8S — от 3,2 млн рублей, а 7X — от 3,6 млн рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в октябре 2023 года средняя стоимость на новые автомобили в России снизилась до 2,9 млн рублей.
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