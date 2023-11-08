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Haima запустила отправку в Россию первых кроссоверов 8S

1:12
Авто

Компания Haima начала отгрузку транспортных средств для российского авторынка. Об этом представители марки сообщают в Telegram-канале.

Haima запустила отправку в Россию первых кроссоверов 8S
Фото: ufocar .ru/novosti/kitajskij-brend-haima-snova-vyjdet-na-rynok-rf-letom-2023-goda

Также Haima cобирается поставить на рынок РФ минивэны 7X. В сентябре на обе модели оформлены соответствующие документы, которые дадут возможность продавать транспортные средства в России.

Длина 8S — 4565 мм при колёсной базе 2700 мм. Под капотом — 195-сильный 1,6-литровый турбодвижок в паре с 6-ступенчатой АКПП, привод — передний.

Минивэн 7X (длина — 4815 мм; колёсная база — 2860 мм) получил 7-местную компоновку салона.

Начальная цена 8S — от 3,2 млн рублей, а 7X — от 3,6 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в октябре 2023 года средняя стоимость на новые автомобили в России снизилась до 2,9 млн рублей.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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